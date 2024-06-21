Жителям Подмосковья рассказали о покупке жилья на первичном и вторичном рынке
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Новые дома привлекают тем, что квартира будет расположена в свежем, новом доме, ее можно обустроить, как хочется. На «вторичку» чаще обращают внимание те, кто хочет сэкономить первое время на ремонте и мебели. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Первичное жилье — это строящаяся или построенная недвижимость, на которую не зарегистрировано право собственности. Покупается по договору долевого участия или уступки прав требования.
Плюсы первичного жилья: цена на старте продаж минимальная; ставки по ипотечным программам ниже; наличие льготных ипотечных программ; больше возможности выбора; риски застрахованы при покупке по договору долевого участия.
Минусы первичного жилья: ожидание новоселья; отложенное оформление права собственности на жилье; необходимость делать ремонт; временное отсутствие развитой инфраструктуры и дорожной сети.
Вторичное жилье — это недвижимость с оформленным правом собственности. Даже если в ней никто не жил, она все равно считается вторичной. Покупается по договору купли-продажи.
Плюсы вторичного жилья: готовая квартира с отделкой; готовая инфраструктура; возможность быстрого заселения.
Минусы вторичного жилья: ставки по ипотеке выше, чем в новостройках; отсутствие льготных ипотечных программ; изношенность жилищного фонда; юридически риски.
Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.