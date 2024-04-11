Жителям Подмосковья рассказали о доле в жилье, купленном с помощью маткапитала

Если использовать материнский капитал при покупке недвижимости, то это накладывает ряд обязательств. В частности, нужно выделить доли в этой квартире детям. Если жилье приобретено на ипотечный кредит, а маткапитал использовался в качестве первого взноса или для погашения части кредита, то закон требует выделить доли в течение шести месяцев после погашения кредита и снятия обременения с квартиры, передает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Что такое долевая собственность?

Долевая собственность — это жилье с определением равных или неравных долей для каждого собственника.

Долевая собственность, в отличие от общей, дает право всем совладельцам пользоваться своей долей имущества без согласия остальных собственников недвижимости.

Кому нужно выделить доли в квартире, купленной с использованием маткапитала?

Выделение долей в квартире детям (в том числе совершеннолетним) является обязательным условием при приобретении жилья с помощью средств маткапитала.

Выделение долей детям при покупке с ипотекой/без ипотеки

С ипотекой — выделение долей возможно только погашения кредита и снятия обременения с квартиры. Заемщиком может быть только один или оба родителя, ребенок получает право на часть имущества.

Без ипотеки — доли можно сразу оформить на детей по договору купли-продажи.

Что будет, если не выделить доли?

Выделять доли — обязанность по закону. За выполнением следит пенсионный фонд, прокуратура и органы опеки.

Семье придется вернуть материнский капитал, если выяснится, что дети не получили свои доли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.