Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к покупке жилья
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
На разных этапах покупки собственной недвижимости возникают десятки сомнений. Если подготовиться к ним заранее, процесс не будет нервным, сопутствующие хлопоты быстро принесут нужный результат. Как подготовиться к покупке квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Шаг № 1: выбор типа жилья
- Первичное жилье
Недвижимость на первичном рынке — это готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщика. При этом оформляется договор купли-продажи или долевого участия.
- Вторичное жилье
Недвижимость на вторичном рынке — это готовое жилье, на которое уже оформлено право собственности. Сделка оформляется через договор купли-продажи.
Шаг № 2: способ поиска жилья
Интернет-сервисы
Например, популярные маркетплейсы, где можно сравнить цены, увидеть планировки, фото недвижимости и связаться с продавцом. Также отлично подойдут специализированные группы и паблики в социальных сетях.
Риелтор
Оплатить услуги агента — выход для тех, у кого нет ресурсов на самостоятельные поиски. Специалист проконсультирует, подберет варианты, договорится о показах, проверит продавца и поможет заключить сделку.
Шаг № 3: оформление сделки
Договор купли-продажи
Для заключения сделки требуются паспорта покупателя и продавца, правоустанавливающие документы на жилье, заявление о госрегистрации договора, квитанция об оплате госпошлины.
Обмен
Процедура, при которой средства от продажи одной квартиры используются для покупки другой. Сделка может осуществляться с доплатой, а регистрация недвижимости происходит одновременно.
Ипотека
Это приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления: паспорт, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение.
Торг
Если банк взыскал заложенную квартиру у должника или заемщик обанкротился, ее выставляют на аукцион. Участвовать в нем могут все желающие. На торгах можно сэкономить до 10% от рыночной стоимости.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.