Жителям Подмосковья передали в аренду 33 земельных участка с начала года

В Московской области в ходе проведенных аукционов в аренду переданы 33 земельных участка общей площадью 6,5 гектаров, из них 0,3 га — под туристическое обслуживание, 0,5 га — под спортивные объекты, 2,4 га — для размещения объектов дорожного сервиса, под ИЖС и ведение садоводства — 3,3 га. Общая сумма аренды с начала года составила 48,9 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Арендуют участки сроком на 13 лет и 2 месяца. Землю жители берут в аренду в основном в целях индивидуального жилищного строительства. Граждане могут выкупить арендованный участок у государства. Для выкупа земли нужно быть собственником объекта капитального строительства, то есть жилого дома, вид разрешенного использования участка должен быть для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Чтобы получить земельный участок в аренду от государства, для начала необходимо его выбрать и ознакомиться с его характеристиками на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ по ссылке. Далее вносится задаток и подготавливается комплект документов для участия в торгах: заявка, составленная по форме, указанной в лоте, паспорт и документы, подтверждающие оплату обеспечения заявки на участие в торгах. После чего проходит сам аукцион. Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней.

Арендный договор подписывается в настоящее время в электронной форме, а специалисты из министерства регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.

Обращаем также внимание, что в настоящее время выставлено для реализации еще 14 областных участков общей площадью 4 га под индивидуальное жилищное строительство, ведение садоводства, стоянку транспортных средств и склад.

Организатором торгов выступает комитет по конкурентной политике Московской области. Актуальная информация о земельно-имущественных торгах Подмосковья ежедневно публикуется в канале @konkurenTEAM.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.