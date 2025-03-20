Жителям Подмосковья объяснили, почему для ипотеки необходима оценка недвижимости

Для одобрения банком ипотеки заемщики обязаны провести оценку имущества. Что нужно знать о процедуре оценочной стоимости жилья рассказали специалисты министерства жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Для чего нужна оценка квартиры?

От оценочной стоимости жилья зависит сумма займа и процентная ставка. Так кредитные организации уменьшают риск невозвратных средств. Если клиент не сможет выполнить взятые обязательства, банк продаст ипотечную квартиру и вернет себе сумму задолженности.

Где и как заказать оценку?

Обычно банки предлагают список аккредитованных ими организаций, но вы можете также предложить кредитору другую страховую из реестра саморегулируемых организаций (РСО).

Что влияет на оценку квартиры?

В основном базовые характеристики: площадь, количество комнат, этаж, планировка, расположение дома и инфраструктура. Могут учитываться уникальные особенности, например панорамные виды из окна или историческая ценность здания.

Возможные проблемы при оценке — некомпетентный оценщик

Во избежание проблем необходимо обращаться в проверенную организацию.

Перепланировки

Следует проверить законность всех планировок.

Цена квартиры выше, чем до оценки

Можно договориться с собственником о скидке или доплатить разницу.

Кто оплачивает оценку?

Все работы по оценке недвижимости оплачивает клиент. Важно учитывать, что в случае отказа по ипотеке со стороны банка вернуть потраченные средства не получится.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.