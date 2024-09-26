Жителям Подмосковья объяснили особенности операций с недвижимостью в семье

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. С начала года в регионе ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. м жилья. Из них — 1,2 млн пришлись на многоквартирные дома и 6 млн — на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 10% от общего ввода жилья в России. Чаще всего жилье приобретается в семье. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Об особенностях операций с недвижимостью в семье рассказали жителям региона.

Что считается общим имуществом супругов?

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

Общим имуществом супругов являются приобретенные в период брака за счет общих доходов недвижимые вещи, независимо от того, на имя кого из них оно приобретено или кем внесены денежные средства.

Право принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Имущество, принадлежавшее до вступления в брак и полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его личной собственностью.

Требуется ли согласие супруга на совершение сделки с общим имуществом?

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга (п. 2 статьи 35 Семейного кодекса РФ).

Согласие супруга на совершение сделки требуется, если недвижимое имущество нажито в браке.

Требование о необходимости получения одним супругом нотариально удостоверенного согласия другого супруга на распоряжение недвижимостью по-прежнему действует и не отменен.

Если происходит распоряжение одним из супругов общим недвижимым имуществом супругов и согласие второго супруга не представлено, в ЕГРН вносится запись об отсутствии необходимого согласия.

Где отражается информация об отсутствии согласия супруга?

Информация об отсутствии согласия супруга отражается в выписке из ЕГРН, удостоверяющей право нового собственника на приобретенный объект недвижимости, что может в дальнейшем затруднить отчуждение или совершение иных сделок с объектом недвижимости, так как такая сделка является оспоримой.

Впоследствии супруг, чье согласие не было получено в порядке, установленном законом, может оспорить такую сделку в суде и признать ее недействительной.

Что рекомендуется в таком случае?

Если объект недвижимости был приобретен супругами в период брака и является совместно нажитым имуществом, рекомендуем приобретателю настоять на том, чтобы супруг получил нотариально удостоверенное согласие другого супруга на распоряжение им.

Это минимизирует риск приобретения объекта по сделке, которая впоследствии может быть оспорена в судебном порядке.

Если приобретатель не хочет, чтобы в отношении принадлежащего ему объекта в выписке из ЕГРН была информация о том, что сделка, по которой он приобрел этот объект, совершена без необходимого согласия супруга, рекомендуем предоставить такое согласие на государственную регистрацию прав.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.