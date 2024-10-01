Жителям Подмосковья объяснили, как распорядиться «семейной» недвижимостью
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После заключения брака для супругов изменяется порядок распоряжения имуществом. Специалисты министерства жилищной политики Московской области рассказывают, какие сделки можно совершать с «семейной» недвижимостью и какой порядок для этого предусмотрен законом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Совместная собственность супругов
Имущество семейной пары, нажитое в браке, считается их совместной собственностью, в том числе недвижимость.
Исключением будет недвижимость:
— полученная в дар или наследство;
— приобретенная одним из супругов до брака.
Если супруги не желают распоряжаться недвижимостью сообща, можно оформить брачный договор или соглашение о разделе общего имущества супругов.
Сделки с совместной собственностью
Для совершения сделок одним из супругов, от другого потребуется нотариальная доверенностью.
При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.
Подарки супругом в браке
Семейная пара может дарить друг другу только ту недвижимость, на которую не распространяется режим совместной собственности.
Можно подарить имущество, которое не является совместной собственностью согласно брачному договору или соглашению о разделе имущества. В этом случае супруг должен оформить договор дарения и осуществить в Росреестре регистрацию перехода права собственности.
Могут ли дети распоряжаться недвижимостью?
Подростки от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью и самостоятельно подавать документы на государственную регистрацию прав в Росреестре при наличии письменного согласия родителей.
При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.