Жителям Подмосковья объяснили, как распорядиться «семейной» недвижимостью

После заключения брака для супругов изменяется порядок распоряжения имуществом. Специалисты министерства жилищной политики Московской области рассказывают, какие сделки можно совершать с «семейной» недвижимостью и какой порядок для этого предусмотрен законом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместная собственность супругов

Имущество семейной пары, нажитое в браке, считается их совместной собственностью, в том числе недвижимость.

Исключением будет недвижимость:

— полученная в дар или наследство;

— приобретенная одним из супругов до брака.

Если супруги не желают распоряжаться недвижимостью сообща, можно оформить брачный договор или соглашение о разделе общего имущества супругов.

Сделки с совместной собственностью

Для совершения сделок одним из супругов, от другого потребуется нотариальная доверенностью.

При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.

Подарки супругом в браке

Семейная пара может дарить друг другу только ту недвижимость, на которую не распространяется режим совместной собственности.

Можно подарить имущество, которое не является совместной собственностью согласно брачному договору или соглашению о разделе имущества. В этом случае супруг должен оформить договор дарения и осуществить в Росреестре регистрацию перехода права собственности.

Могут ли дети распоряжаться недвижимостью?

Подростки от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью и самостоятельно подавать документы на государственную регистрацию прав в Росреестре при наличии письменного согласия родителей.

При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.