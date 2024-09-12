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Жителям Подмосковья объяснили, как оценить недвижимость для оформления ипотеки

Для одобрения банком ипотеки заемщики обязаны провести оценку имущества. Специалисты министерства жилищной политики Московской области рассказали, что необходимо знать о процедуре оценочной стоимости и как ее провести. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для чего нужна оценка квартиры:

От оценочной стоимости жилья зависит сумма займа и процентная ставка. Так кредитные организации уменьшают риск невозвратных средств. Если клиент не сможет выполнить взятые обязательства, то банк продаст ипотечную квартиру и вернет себе сумму задолженности.

Где и как заказать оценку:

Обычно банки предлагают список аккредитованных ими организаций, но вы можете также предложить кредитору другую страховую из реестра саморегулируемых организаций (РСО).

Что влияет на оценку квартиры:

В основном базовые характеристики: площадь, количество комнат, этаж, планировка, расположение дома и инфраструктура. Могут учитываться уникальные особенности, например панорамные виды из окна или историческая ценность здания.

Возможные проблемы при оценке:

некомпетентный оценщик (во избежание проблем необходимо обращаться в проверенную организацию);

перепланировки (следует проверить законность всех планировок);

цена квартиры выше, чем до оценки (можно договориться с собственником о скидке или доплатить разницу);

Кто оплачивает оценку?

Все работы по оценке недвижимости оплачивает клиент. Важно учитывать, что в случае отказа по ипотеке со стороны банка вернуть потраченные средства не получится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.