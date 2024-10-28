Жителям Подмосковья объяснили, для чего нужна кадастровая стоимость

Жителям Подмосковья рассказали, что такое кадастровая стоимость и для чего она нужна, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Кадастровая стоимость земельного участка — сумма, в которую государство оценивает конкретный объект недвижимости. Как правило, оценка проводится раз в несколько лет. Каждые 2 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а во всех остальных регионах — раз в 4 года.

Кадастровую стоимость нужно знать, чтобы:

рассчитать налоги;

составить отчет об оценке для ипотеки;

продать земельный участок;

получить субсидию от государства;

обратиться к нотариусу;

выиграть суд;

оформить наследство.

Есть 4 основных способа, чтобы узнать кадастровую стоимость жилья:

войти в личный кабинет налогоплательщика. У вас отобразится кадастровая стоимость всех объектов недвижимости, которыми вы владеете.

получить выписку из ЕГРН. Ее можно заказать через Госуслуги. Для этого выберите в меню нужный вид выписки, оформите заявку и оплатите услугу. Срок изготовления — 3 дня. Именно эта выписка предоставляется бесплатно.

посмотреть стоимость в публичной кадастровой карте. В онлайн-сервисе есть возможность указать нужный адрес и получить всю информацию по земельному участку, если он зарегистрирован в ЕГРН.

посетить сайт Росреестра. Если вы знаете кадастровый номер своего участка, то узнать его стоимость можно заполнив форму на официальном сайте ведомства.

Если вы уверены в том, что государство неправильно оценило земельный участок, то решение можно обжаловать. Для этого нужно обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Контакты комиссии: Mio-kadastr@mosreg.ru

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.