Жителям Подмосковья объяснили, что важно учитывать при покупке жилья

Московская область находится на первом месте среди регионов РФ по объемам жилищного строительства по итогам первого квартала текущего года. Это самый высокий показатель среди регионов — 9% от общего ввода жилья по стране. За этот период в регионе ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв. метров жилья. Из них — 0,3 млн пришлись на многоквартирные дома и 2,4 млн на объекты индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В Министерстве жилищной политики Московской области жителям региона рассказали, что важно учитывать при покупке жилья.

Важно выбрать тип жилья: недвижимость на первичном рынке — это готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщика. При этом оформляется договор купли-продажи или долевого участия.

Недвижимость на вторичном рынке — это готовое жилье, на которое уже оформлено право собственности. Сделка оформляется через договор купли-продажи.

Необходимо определиться со способом поиска жилья. Можно воспользоваться интернет-сервисами: популярными маркетплейсами, где можно сравнить цены, увидеть планировки, фото недвижимости и связаться с продавцом. Также отлично подойдут специализированные группы и паблики в соцсетях.

Также услуги предоставляет риелтор. Агент — выход для тех, у кого нет ресурсов на самостоятельные поиски. Специалист проконсультирует, подберет варианты, проверит продавца и поможет заключить сделку.

Важно выбрать вариант оформления сделки. Можно заключить договор купли-продажи. Для заключения сделки требуются паспорта покупателя, продавца, правоустанавливающие документы на жилье, заявление о госрегистрациидоговора, квитанция об оплате госпошлины.

Можно купить жилье с помощью ипотеки. Это приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления: паспорт, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение.

Возможен обмен: процедура, при которой средства от продажи одной квартиры используют для покупки другой. Сделку можно осуществлять с доплатой, а регистрация недвижимости происходит одновременно.

Если банк взыскал заложенную квартиру у должника или заемщик обанкротился — ее выставляют на аукцион. Участвовать могут все желающие. На торгах можно сэкономить до 10% от рыночной стоимости.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.