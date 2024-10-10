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Жителям Подмосковья напомнили о виртуальных помощниках в земельных вопросах

Жители Подмосковья могут у телеграм-ботов узнать важную информацию по земельным вопросам. Один из виртуальных помощников предоставляет информацию о местоположении участка, его категории, площади и виде разрешенного использования (ВРИ). Это важно знать, прежде чем взять в аренду участок или выкупить его, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Для того, чтобы получить информацию о земельном участке, выставленном Минмособлимуществом в аренду или на торги, достаточно отправить в телеграм-бот кадастровый номер или воспользоваться меню.

Еще один телеграм-бот позволяет в онлайн режиме рассчитать стоимость «прирезки» при перераспределении земельного участка. Чтобы ее узнать, нужно отправить кадастровый номер, по которому необходимо произвести расчет «прирезки» и желаемую площадь будущего земельного участка.

Получить кадастровый номер можно в публичной кадастровой карте на сайте pkk.rosreestr.ru, введя интересующий адрес. На основе полученного кадастрового номера телеграм-боты дадут пользователю соответствующий ответ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.