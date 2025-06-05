Жителям Подмосковья дали советы, как защитить дачу и имущество

Иметь дачу или домик в деревне — это здорово, но эта радость может сопровождаться хлопотами. Если вы проводите время там только весной и летом, важно позаботиться о безопасности своего имущества в период отсутствия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Грабители попадают в жилье через окна или балконы, главными их инструментами являются лом и монтировка. А для взлома двери вашего дома они могут использовать верно подобранный ключ или отвертку, в зависимости от сложности установленной двери.

Взломщики выбирают жертву долго и придирчиво. Критериями их выбора выступает: потенциальное богатство, отсутствие хозяев в момент преступления и охранной системы в доме, незакрытые двери или окна, а также, посты в социальных сетях, где люди делятся информацией о своих поездках и об отсутствии дома.

Вот несколько простых и эффективных мер, которые помогут вам усилить защиту дома от грабителей чувствовать себя спокойнее:

Установите надежный забор и охранную сигнализацию

Это осложнит доступ к вашему имуществу, а забор затруднит обзор. Ворам будет сложнее пробраться к вам на участок, и они скорее выберут что-то более доступное. Надежная дверь с двумя замками — еще один фактор, усиливающий защиту дома.

Установите видеонаблюдение и повесьте «грозные» таблички

Наличие видеонаблюдения — отличный способ отпугнуть потенциальных воров. Если у вас нет такой системы, можно временно повесить табличку «Объект под видеонаблюдением». Часто этого может быть достаточно, поскольку никто не хочет рисковать, попадая под объектив видеокамеры. Еще один вариант — табличка «Осторожно, злая собака».

Спрячьте ценные вещи

Уделите внимание охране своей бытовой техники и инструментов — именно на них часто нацеливаются воры. Лучше всего убрать их в закрытый сарай или увезти с собой в город. Не забывайте плотно закрывать окна и форточки — через них воры часто проникают в дом и крадут имущество.

Застрахуйте недвижимость на время отпуска или договоритесь с соседями

Если ваши соседи также любят проводить время на даче, или у них есть возможность присмотреть за вашим домом, не стесняйтесь попросить их об этом. Хорошие соседи — лучшая защита.

Простые меры предосторожности помогут вам спокойно наслаждаться отдыхом на даче, не переживая за сохранность своего имущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.