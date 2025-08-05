Жителям Ленинского округа рассказали историю усадьбы в черте города Видное

В 2025 году город Видное отмечает свое 60-летие. Но история этой земли началась задолго до основания рабочего поселка. О единственной исторической усадьбе в черте современного города жителям и гостям Ленинского округа рассказали краеведы в ходе экскурсии в Тимохово-Салазкино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Во многих источниках старинная дворянско-купеческая усадьба в деревне Тимохово впервые упоминается с 1812 года, когда по распоряжению владелицы имения Марии Бахметьевой здесь были построены двухэтажный господский дом в английском стиле с элементами неоготики, флигели, дом садовника, конюшня и другие хозяйственные постройки. Практически все строения дожили до наших дней, но до недавнего времени находились в полуразрушенном состоянии, и большинство жителей Видного даже не знали, что живут рядом с достоянием истории», — сказала экскурсовод Историко-культурного центра Ленинского округа Татьяна Зырянова.

Она уточнила, что последними владельцами поместья с 1900 до 1917 года была семья купца Салазкина. После революции здесь функционировали различные организации, а в середине XX века усадьба пришла в упадок.

«Местные активисты пытались бороться за восстановление исторических построек, но все было безуспешно, пока в муниципалитет не приехал с визитом губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Благодаря его поддержке в 2017–2018 годах была проведена реконструкция усадьбы по найденному в архиве оригинальному плану начала XIX, все сохранившиеся здания восстановлены в первозданном виде», — рассказала краевед.

На территории Ленинского округа также расположены исторические усадьбы Суханово и Горки. В этом году муниципалитет отметит 96-летие.

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