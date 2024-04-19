Жители ЖК Подмосковья 20 апреля смогут поучаствовать в весенней уборке дворов

В подмосковных жилых комплексах ближайшие выходные пройдут в активном формате. Девелопер проведет в своих ЖК добрососедский «Экодень». Жители смогут позаботиться о чистоте своего двора, посетить полезные мастер-классы на тему экологии и получить приятные подарки, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ЖК «Томилино Парк», «Прибрежный парк», «Химки», «Егорово Парк» и «Мытищи Парк» субботник состоится 20 апреля в традиционном формате — каждый житель сможет поучаствовать в весенней уборке двора, получить вкусные угощения и приятные подарки.

В проектах «Большое Путилково», «Пригород Лесное», «Спутник», «Горки Парк» и «Люберцы» 20 апреля запланирована расширенная программа — с мастер-классами от партнеров, памятными подарками, конкурсом на самого эко-активного жителя и торжественным награждением победителя. В рамках «Экодня» представитель фонда «Второе дыхание» расскажет о том, какие вещи можно отдать на переработку и каким образом одежда получает новую жизнь.

В ЖК «Заречье Парк» субботник состоится 27 апреля: помимо традиционной уборки территории, жители комплекса смогут организовать соседский огород — посадить овощи или деревья, а также приятно провести время со своими соседями и получить вкусные угощения.

Узнать подробности о времени, месте сбора и программе мероприятия можно в приложении управляющей компании. Для участия в субботнике необходима предварительная регистрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.