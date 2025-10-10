Жители Туголесского Бора муниципального округа Шатура готовятся встретить новоселье

В новостройку на Октябрьской, 11а, переезжают жильцы 11 аварийных домов. Сегодня они встретились с представителями компании-застройщика, управляющей компании и администрации округа, чтобы решить вопросы по устранению недостатков, оформлению документов, температурному режиму и некоторые другие, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жительница поселка Валентина Князева переехала сюда из дома 10/7 по ул. Советской. Старое жилье давно отслужило срок, и Валентина Михайловна рада, что встретит зиму в благоустроенной квартире. Сейчас женщина ждет, когда строители устранят недостатки. Главный из них — отсутствующие откосы внутри балкона.

«В новой квартире мне все очень понравилось, все сделано по уму, все предусмотрено. Хочется немного окультурить балкон, поменять патрон для лампочки в ванной, и можно заезжать жить», — поделилась Валентина Князева.

В данный момент общая проблема новой пятиэтажки — отопление. Система смонтирована по всем правилам и запущена в эксплуатацию. Но чтобы температура в квартирах достигла комфортных значений, не хватает мощности котельной. Ситуация нормализуется, как только запустят дополнительный котел.

Сегодня новоселы занимаются оформлением документов и начинают обустраивать новое жилье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.