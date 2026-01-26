Жители Подмосковья подали более 9 тыс онлайн-заявлений на перепланировку в 2025 году

В 2025 году жители Московской области оформили свыше 9 тысяч электронных заявлений на согласование перепланировки и переустройства помещений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Перепланировка включает работы по изменению границ помещений, строительству или демонтажу стен и дверных проемов. Переустройство подразумевает установку, замену или перенос инженерных систем, таких как вентиляция, отопление и водоснабжение.

Услуга «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Другое». Подать заявление могут собственники квартир, нежилых помещений или наниматели по договору социального найма. Для оформления требуется авторизация через ЕСИА, заполнение онлайн-формы и прикрепление необходимых документов.

Рассмотрение заявления занимает до 8 рабочих дней. Решение поступает в личный кабинет заявителя на портале. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.