Жители Подмосковья подали более 17 тысяч заявок на приватизацию жилья в 2025 году

В 2025 году жители Московской области подали свыше 17 тысяч онлайн-заявлений на приватизацию муниципального жилья через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Совершеннолетние жители Подмосковья, проживающие по договору социального найма, могут оформить приватизацию муниципального жилья онлайн. Для подачи заявления необходимо выбрать муниципальное образование, заполнить электронную форму и приложить требуемые документы. Если в квартире зарегистрировано несколько человек, потребуется согласие всех участников.

Услуга «Приватизация жилых помещений» размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Она предоставляется бесплатно, а результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя в течение 30 рабочих дней.

Подать заявление на приватизацию муниципального жилья можно также через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.