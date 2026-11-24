Жители Подмосковья с начала 2026 года направили через региональный портал более 1 тыс. заявлений на подготовку технического паспорта недвижимости, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для обращения нужны заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и действующая выписка из ЕГРН, полученная не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса, либо документ, подтверждающий право собственности.

Искусственный интеллект распознает прикрепленные документы и выявляет некорректно загруженные файлы. Интерактивный календарь позволяет выбрать дату и время выезда специалиста БТИ. После указания характеристик объекта система автоматически рассчитывает стоимость работ с учетом адреса и площади недвижимости.

Технические данные необходимо обновлять при перепланировке или переустройстве помещения: после переноса коммуникаций, замены труб, смещения окон или проемов, изменения поэтажного плана и переноса перегородки.

Услуга «Подготовка технического паспорта» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Другое». Ее предоставляют платно в течение 10 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.