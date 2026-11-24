Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении ООО «Флагман» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания оспаривала решение, принятое после одностороннего отказа заказчика от контракта на уборку помещений, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

УМВД России по городскому округу Подольск обратилось в Московское областное УФАС России с просьбой включить сведения об ООО «Флагман» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по уборке помещений.

По итогам рассмотрения обращения управление признало действия компании не соответствующими закону и решило включить сведения о ней в реестр. ООО «Флагман» не согласилось с этим решением и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России. Номер дела — А40-117032/26.

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