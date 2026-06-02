Жители Подмосковья подали 116 тыс обращений по земле с января

Жители Подмосковья с января по май 2026 года направили 116 001 обращение за услугами в имущественно-земельной сфере. Самыми востребованными стали предварительное согласование предоставления участков, перераспределение земли и получение участков без торгов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Лидером по числу заявок стала услуга предварительного согласования предоставления земельных участков https://uslugi.mosreg.ru/services/11518. Ею воспользовались 28 200 человек. В электронную форму встроены два «умных» сервиса: один автоматически формирует схему расположения участка во время заполнения заявления, второй проводит предпроверку и выявляет уже поданные обращения, предотвращая дублирование.

На втором месте — услуга по перераспределению земель и участков https://uslugi.mosreg.ru/services/18291, по которой подано 22 176 заявок. Здесь также действует автогенерация схемы участка без привлечения кадастровых инженеров и система предпроверки, уведомляющая пользователя о статусе предыдущего обращения.

Замыкает тройку услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов https://uslugi.mosreg.ru/services/16020. За пять месяцев подано 14 515 заявлений — почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сервис автоматически подтягивает из ЕГРН ключевые характеристики участка, включая адрес и площадь.

Полный перечень цифровых услуг размещен на региональном портале госуслуг в разделах «Земля» и «Жилье». Жителям помогает виртуальный консультант Добробот, который отвечает на вопросы, дает ссылки на сервисы и разъясняет административные процедуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.