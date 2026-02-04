Жители Подмосковья оформили 16,7 тыс услуг по земле и имуществу в январе 2026 г

В январе 2026 года жители Подмосковья 16,7 тысячи раз обратились за государственными услугами в сфере земли и имущества, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В регионе продолжается активное внедрение цифровых сервисов для упрощения получения услуг по земле и имуществу. Среди ключевых достижений — запуск цифрового ассистента «Добробота» на портале минимущества, автоматический анализ документов и сервис автогенерации схем земельных участков, который позволяет обходиться без кадастровых инженеров.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что цифровая трансформация сферы земельно-имущественных отношений будет усиливаться в 2026 году, что повысит качество и доступность услуг для жителей.

Самой востребованной услугой в январе стало перераспределение земель и участков — 4,3 тысячи обращений. На втором месте — предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, с 3,9 тысячи заявлений. Третьей по популярности стала услуга по предоставлению земельных участков в аренду или в собственность без торгов — 2,2 тысячи обращений. Также жители часто запрашивали бесплатное предоставление земельных участков (1,7 тысячи обращений) и разрешения на размещение объектов (1,1 тысячи заявлений).

Для получения персональных рекомендаций от «Добробота» пользователи вводят запрос и отвечают на уточняющие вопросы, после чего получают подходящую услугу ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.