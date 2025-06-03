Жители Подмосковья обращались по имущественно-земельным вопросам 130 тыс раз

В Московской области за пять месяцев 2025 года в имущественно-земельной сфере обработали 130 143 обращения в онлайн формате. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это на 26 тыс. больше, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Особой популярностью в регионе пользуется услуга по перераспределению земель или земельных участков, за ней обратились 28 355 заявителей. Предварительное согласование предоставления участков земли на втором месте — 26 866 обращений. Завершает тройку лидеров — предоставление земли в аренду и собственность без торгов, за пять месяцев подано 5 392 заявления», — уточнил министр имущественных отношений Тихон Фирсов.

Найти необходимую услугу или сервис можно на портале государственных услуг Подмосковья в раздел «Земля и стройка», подраздел «Имущественные отношения».

Разобраться в цифровых продуктах поможет экспертная система, которая поможет безошибочно выбрать необходимую электронную услугу. В мае запущен еще один умный сервис в двух земельных услугах: предоставление участка в безвозмездное пользование и установление соответствия вида разрешенного использования классификатору. Благодаря ему заявители могут получить информацию о наличии ранее поданного заявления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.