Жители Подмосковья могут получить невостребованные документы на недвижимость

В филиале ППК «Роскадастр» по Московской области хранится около миллиона невостребованных документов на недвижимость. Получить их можно после подачи заявления и предъявления удостоверения личности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Невостребованные документы — это бумаги, подготовленные по итогам оказания государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, которые не были получены заявителем в установленный срок.

В настоящее время в филиале ППК «Роскадастр» по Московской области хранится около миллиона таких документов, среди которых договоры купли-продажи, выписки из ЕГРН, закладные, а также уведомления о приостановлении или отказе в учетно-регистрационных действиях.

Документы, не востребованные гражданами, хранятся в офисах МФЦ в течение 45 дней. Если заявитель не забрал их в этот срок, бумаги передаются в филиал ППК «Роскадастр» и хранятся там до 10 лет с момента проведения учетно-регистрационных действий. Подлинные экземпляры закладных хранятся 3 года после погашения ипотечного кредита. За 2025 год филиалом было выдано около 3 000 пакетов невостребованных документов.

Для получения документов необходимо заполнить заявление о возврате и предъявить удостоверение личности. Если документы получает представитель, требуется нотариально удостоверенная доверенность. Заявления принимаются в территориальных отделах филиала.

По вопросам, связанным с невостребованными документами, можно обратиться по телефону горячей линии ВЦТО Росреестра: 8 (800) 100-34-34. Также доступна услуга курьерской доставки документов на платной основе. Для оформления доставки следует позвонить по номеру 8 (495) 598-19-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.