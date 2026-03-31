Жители Подмосковья более 11 тыс раз воспользовались сервисом строек

Свыше 11 тысяч раз с начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались цифровым сервисом «Подмосковные стройки» в приложении «Добродел». Сервис позволяет онлайн отслеживать ход строительства объектов в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис «Подмосковные стройки» доступен в мобильном приложении «Добродел» в разделе «Услуги» — «Решаем проблемы вместе». Пользователи могут найти нужный объект на интерактивной карте и открыть его карточку с подробной информацией.

В карточке указаны адрес и наименование жилого комплекса, данные о застройщике, статус и этапы работ, плановая дата ввода в эксплуатацию, а также размещены фотографии со строительной площадки.

Если на объекте установлена камера, доступна онлайн-трансляция. Кроме того, можно добавить стройку в «Избранное», ознакомиться с ответами на актуальные вопросы и правовой информацией. Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.