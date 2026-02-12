Жители одноэтажных МКД в Подмосковье могут оформить постройки до сентября 2026 г

В Подмосковье проходит кампания по разъяснению жителям одноэтажных многоквартирных домов процедуры перевода жилья в статус блокированной жилой застройки, что позволяет оформить землю и постройки в собственность, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Московской области стартовала информационная кампания для жителей одноэтажных многоквартирных домов. Специалисты проводят встречи во всех округах региона, где объясняют, как перевести жилье в статус блокированной жилой застройки.

Владельцы квартир в таких домах часто сталкиваются с невозможностью оформить в собственность землю, которой пользуются. Из-за статуса МКД участки не закрепляются за собственниками, а возведенные постройки могут быть признаны самовольными и подлежать сносу или штрафам.

Перевод дома в категорию блокированной жилой застройки позволяет каждому блоку получить отдельный вход и автономные коммуникации. После смены статуса собственники могут оформить землю под своим жильем, узаконить существующие постройки и получить разрешения на новое строительство. Это также способствует росту рыночной стоимости недвижимости.

На этой неделе встречи прошли в Лотошине, Щелкове, Егорьевске, Лобне, Богородском округе, Клину, Лыткарино, Шаховской и других населенных пунктах. Для тех, кто завершит процедуру до 1 сентября 2026 года, предусмотрена льгота: госпошлина составит 3 % от кадастровой стоимости объекта.

Получить подробную информацию и начать оформление можно на ближайшей встрече с представителями муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.