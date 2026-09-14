Жители Одинцова записали обращение против застройки во 2-м микрорайоне

Жители второго микрорайона Одинцова записали видеообращение против точечной застройки у дома № 15/2 на улице Маршала Жукова. В настоящее время работы на участке не ведутся, а разрешения на строительство не продлены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители второго микрорайона Одинцова выступили против точечной застройки и записали видеообращение. Речь идет о территории у недостроенного корпуса 15/2 на улице Маршала Жукова.

ООО «Вега» в августе 2023 года приобрело через торги Фонда развития территорий права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0030102:54 и 50:20:0030102:86, а также недостроенный корпус 15/2. Ранее активы принадлежали обанкротившемуся ООО «Рантект-МФД».

31 августа 2023 года министерство жилищной политики Московской области изменило разрешение на строительство: застройщиком вместо ЗАО «Рантект-МФД» указали ООО «Вега», а срок действия документов продлили в связи с переходом прав на землю. Разрешения на четыре секции были выданы в 2012 году и переоформлены на нового застройщика в 2023 году.

В 2024 году Одинцовский городской суд отказал в отмене разрешений, апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Кассационную жалобу вернули 4 февраля 2026 года. Площадь квартир по проекту составляет 23 174 кв. м и не превышает параметры проекта планировки территории. Строительство сейчас не ведется, а разрешения от 21 августа и 17 сентября 2012 года не продлены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.