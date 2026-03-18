Жителей Подмосковья предупредили о поддельных документах БТИ

Случаи мошенничества с подделкой технических паспортов и других документов БТИ зафиксированы в Подмосковье. Злоумышленники используют фальшивые бланки и печати, чтобы скрыть незаконные перепланировки и ввести граждан в заблуждение, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Мошенники изготавливают поддельные технические паспорта, поэтажные планы и экспликации, внося в них заведомо ложные сведения. Такие документы могут использоваться, в том числе, для сокрытия фактов незаконной перепланировки помещений.

Чаще всего жертвами становятся жители, которые пытаются сэкономить и обращаются в сомнительные коммерческие организации или к недобросовестным посредникам.

С 2018 года все официальные документы БТИ Московской области маркируются специальным QR-кодом и уникальным 12-значным номером. Проверить их подлинность можно онлайн на официальном сайте учреждения в разделе «Услуги и сервисы», выбрав пункт «Проверь технический паспорт, поэтажный план и экспликацию» и введя проверочный код.

Если документ подлинный, информация отобразится зеленым цветом. При отсутствии данных в базе или отображении информации красным цветом рекомендуется обратиться в ближайший филиал БТИ Московской области или позвонить на горячую линию для дополнительной проверки. Ведомство советует оформлять технические документы напрямую в БТИ Московской области, чтобы избежать рисков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.