Жителей аварийного дома в Шатуре планируют переселить в новый дом в конце 2026 года

По сообщению заместителя главы городского округа Шатура Василия Косолапова, для устранения проблемы в доме № 71 на ул. Чехова в Шатуре требуется предварительное обследование подвального помещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее жители дома жаловались на неприятный запах в подвальном помещении. При осмотре и в ходе беседы с жильцами выяснили, что необходимо осмотреть коммуникации в подвале для выявления причин неприятного запаха. Этим займется управляющей компания. Соответствующее поручение направлено.

Василий Косолапов отметил, что этот дом признан аварийным, однако до переселения следует поддерживать дом в порядке и соблюдать нормальные условия проживания.

Одна из жительниц интересовалась сроками переселения.

«По плану в IV квартале 2026 года будет возможен переезд в новый многоквартирный дом», — разъяснил Василий Косолапов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.