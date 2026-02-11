Жилой квартал G3 Михалевич возводят в Подмосковье

На стройплощадке объекта сейчас проходит армирование и бетонирование стен первого этажа, монтаж опалубки плит перекрытия и армирование перекрытия подвала. Также специалисты производят монтаж дорожных плит.

G3 Михалевич — камерный малоэтажный жилой комплекс бизнес-класса, где в центре внимания — не просто дом, а образ жизни. Квартал отражает историческое наследие города Раменское. Проект предусматривает создание закрытых зеленых дворов без машин, игровых зон для детей, спортивных площадок, Wi-Fi на территории, магазины на первых этажах, детский сад, прогулочный сквер, велосипедные дорожки и парковочные места, прогулочную зону и удобную связь с транспортной сетью города — всего десять минут пешком до станции МЦД-3 «Ипподром». Первая очередь строительства предполагает возведение двух малоэтажных домов бизнес-класса. Сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Подмосковные застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.