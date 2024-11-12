Аварийный жилой дом в Салехарде держится только на деревянных подпорках

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа власти деревянными конструкциями подперли аварийный жилой дом с целью, чтобы он окончательно не рухнул. Строение признали аварийным еще в 2021 году, но жильцов так и не расселили, пишет Baza .

Несмотря на то, что дом на Кирпичной улице, 13 еще в 2021 году признали аварийным, переселить жильцов раньше 2028 года не получится. Дело в том, что в списке на переселение перед этим аварийным домом еще 274 аварийных строения, которые тоже нужно расселить.

Власти Салехарда решили выйти из положения, поставив подпорные конструкции, которые назвали «поддерживающими мероприятиями». Дополнительные точки опоры установили у одной из стен, которая сильно накренилась. Без этих подпорок жилой дом может обвалиться в любой момент.

Прокуратура Салехарда запланировала повторное обследование дома на период, когда в нем проходят «поддерживающие мероприятия». Известно, что только одна семья переехала из этого дома, продав квартиру городу. Остальные семьи живут в опасных условиях.