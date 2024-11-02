Жилищная программа помогла молодой семье из Подмосковья купить квартиру
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Мама с ребенком из городского округа Павловский Посад готовится к переезду в Люберцы. Приобрести там собственную квартиру им удалось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Татьяна Попова работает медсестрой и воспитывает 4-летнюю дочь Еву. Маме хорошо известно, что нужно в первую очередь прятать от малышей.
«Я работала в отделении, где принимали детей, выпивших моющие средства или проглотивших монетки, пуговицы. Из мелких предметов самые опасные — батарейки. Очень советую всем не оставлять детей без присмотра», — говорит она.
Поповы жили с родственниками в «малогабаритке». Узнав из соцсетей о региональной программе улучшения жилищных условий, Татьяна решила принять участие. Она выбрала «двушку» в новостройке.
«Наш дом должны сдать следующей весной. Переедем в Люберцы поближе к Москве. Очень понравился район. Все рядом — садики, школы, мне удобно ездить на работу», — рассказывает она.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн ( https://uslugi.mosreg.ru/services/22760 ).
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.