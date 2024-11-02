Жилищная программа помогла молодой семье из Подмосковья купить квартиру

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Мама с ребенком из городского округа Павловский Посад готовится к переезду в Люберцы. Приобрести там собственную квартиру им удалось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Татьяна Попова работает медсестрой и воспитывает 4-летнюю дочь Еву. Маме хорошо известно, что нужно в первую очередь прятать от малышей.

«Я работала в отделении, где принимали детей, выпивших моющие средства или проглотивших монетки, пуговицы. Из мелких предметов самые опасные — батарейки. Очень советую всем не оставлять детей без присмотра», — говорит она.

Поповы жили с родственниками в «малогабаритке». Узнав из соцсетей о региональной программе улучшения жилищных условий, Татьяна решила принять участие. Она выбрала «двушку» в новостройке.

«Наш дом должны сдать следующей весной. Переедем в Люберцы поближе к Москве. Очень понравился район. Все рядом — садики, школы, мне удобно ездить на работу», — рассказывает она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн ( https://uslugi.mosreg.ru/services/22760 ).

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.