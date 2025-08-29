Жилье в высотках Москвы подорожало на 40% за три года

За три года стоимость жилья в московских небоскребах (здания выше 100 метров и 30 этажей) увеличилась почти на 40% и достигла в среднем 500 тыс. руб. за кв. м с учетом декларируемых скидок, сообщили РИАМО аналитики компании PIONEER.

«Наибольший рост стоимости квадратного метра мы видим в ЦАО — плюс 76%, что связано с переходом к премиальным проектам. Южный округ показывает позитивную динамику благодаря комплексному развитию», — отметила директор по ценообразованию и аналитике компании PIONEER Евгения Виниченко.

Сейчас в старых границах Москвы возводится 101 проект, включающий 210 зданий выше 30 этажей. Это на 12% больше, чем три года назад (188 корпусов). Высотные новостройки распределены по округам неравномерно: меньше всего их в центре (около 30 корпусов), больше всего — в Западном (20%), Южном и Северном округах (по 15%). Среди районов лидируют Западное Дегунино, Очаково-Матвеевское и Даниловский.

Цены в небоскребах зависят от локации. Минимальные показатели фиксируются в районе Новые Черемушки — около 283 тыс. руб. за кв. м. Максимальные — в Пресненском районе, где «квадрат» стоит около 800 тыс. руб. На юго-западе столицы средняя цена составляет 430 тыс. руб. за кв. м, на востоке — 400 тыс. руб. Средний бюджет покупки в таких проектах по городу достигает 27 млн руб.