Жилье по цене iPhone: где в России можно купить квартиру за 100 тыс руб

В России остаются единичные квартиры стоимостью 100–200 тыс. рублей, но они расположены на депрессивных территориях с оттоком населения, сообщает aif.ru .

Президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин рассказал, что по стране насчитываются буквально несколько сотен объектов стоимостью до 200 тыс. рублей.

«В России сохраняется очень сильный ценовой разрыв между столицами, крупными агломерациями, курортами и периферией, единичные квартиры по 100-200 тыс. руб. еще встречаются, но это, как правило, крайне проблемные объекты на территориях с устойчивым оттоком населения», — отметил эксперт.

По его словам, такие предложения чаще всего встречаются на севере и в депрессивных муниципалитетах — в Архангельской области, Коми, Воркуте, Красноярском крае и отдельных районах Смоленской области.

«Типичные характеристики таких объектов: малые или убывающие населенные пункты, высокий износ дома, слабая инфраструктура, проблемы с занятостью, зачастую сложный климат, ликвидность крайне низкая», — пояснил глава РГР.

Квартиры до 500 тыс. рублей также сосредоточены в небольших городах и селах со слабым спросом. Такие объекты подходят скорее как социальное или временное жилье и считаются рискованными для инвестиций, добавил Шурыгин.

