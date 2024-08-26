Землю в Павловском Посаде передали в аренду коммунальному предприятию на 49 лет

Министерством имущественных отношений Московской области предоставлен в аренду на срок 49 лет ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» земельный участок площадью 1770 кв. м, расположенный на ул. 1 Мая в городе Павловский Посад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ранее была передана котельная из муниципальной собственности в областную и закреплена за данным государственным предприятием для осуществления уставной деятельности, сейчас же передан участок под ней в аренду на длительный срок. Все это позволит эксплуатировать котельную, содержать ее, осуществлять ремонт и, при необходимости, проводить реконструкцию для обеспечения горячей водой и теплом населения и предприятий Павловского Посада», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.