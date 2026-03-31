Земли под ИЖС продают рядом с Пестовским и Икшинским водохранилищами

Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году) выставил на продажу земли под ИЖС рядом с Пестовским и Икшинским водохранилищами в Подмосковье, сообщает пресс-служба компании.

Участки расположены в городских округах Клин, Дмитров и Мытищи, на престижном северном направлении. Они предназначены для инвестиционных девелоперских проектов — строительства коттеджных поселков, дач, таунхаусов и малоэтажных многоквартирных домов. Общая площадь активов —360 га, стоимость — 4,7 млрд рублей.

В числе продаваемых земель 77 га в современном загородном поселке INHAUS Шолохово, в 2,5 км от Раздерихинского пруда. Первая очередь проекта построена и полностью распродана. Закрытую территорию окружают 10 га леса. При этом всего в 1–2 км находятся детские сады, школы, магазины и крупные торговые центры. Также 29,6 га продается в премиальной локации «Резиденции ПЕСТОВО», в непосредственной близости от Икшинского водохранилища. Рядом уютный пляж и причал — из каждого дома открываются живописные виды на «большую воду». Вблизи сразу шесть горнолыжных комплексов. Также будущий инвестор сможет увеличить территорию в три раза за счет покупки соседних 64 га.

Среди других выставленных на рынок земельных активов под ИЖС — участки в Сухареве и Космынке в окружении леса, в Фелисове, в 4 км от Пестовского водохранилища и 12 км от усадьбы Марфино, а также земли в Голикове, рядом с древним городом Клином.

«Это земли с большим девелоперским потенциалом. Здесь идеальные условия для уединенной загородной жизни — в окружении природы и с доступом ко всей инфраструктуре. Комфортная транспортная доступность до Москвы, премиальное окружение: водоемы с пляжами, конные и яхт-клубы, гольф-поля, горнолыжные курорты. Мы предлагаем профильным инвесторам разные варианты получения прибыли — войти в уже строящийся проект со всеми коммуникациями и даже благоустройством или купить свободные участки под освоение с учетом их целевого назначения», — считает директор по продажам земельных активов и коммерческой недвижимости Ingrad Глеб Иванов.

