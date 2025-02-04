Землепользователям столицы напомнят правила оформления сервитута

Госинспекция по недвижимости Москвы проведет профилактический вебинар под названием «Основания для установления сервитута — полезные рекомендации». Мероприятие запланировано на 6 февраля и начнется в 16:00, сообщила пресс-служба ведомства.

В качестве спикера выступит начальник управления контроля за объектами недвижимости по Северному административному округу Александр Протасов. Он подробно разъяснит, что такое сервитут, а также расскажет о его видах, касающихся земельных участков.

Участники вебинара узнают, какие условия необходимы для возникновения сервитута, как избежать нарушений при использовании соседней территории для доступа к своему участку и какие права и обязанности возникают у землепользователей при установлении такого обременения.

Кроме того, на мероприятии будет рассмотрен вопрос о необходимости регистрации сервитута.

Присоединиться к онлайн-встрече можно по ссылке.