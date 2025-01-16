Земельными инспекторами выявлены нарушения на 9,5 тыс участках в округе Шаховская

В муниципальном округе Шаховская в течение года муниципальными земельными инспекторами администрации было проведено обследование 11 837 земельных участков. В результате проверок были выявлены нарушения использования на 9 500 участках. Основными проблемами стали самозахват, неиспользование и нецелевое использование земель, сообщает пресс-служба администрации округа.

По фактам выявленных нарушений составлены акты, которые были направлены в налоговую инспекцию и Россельхознадзор для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, правообладателям, допустившим нарушения, были выданы предостережения, что свидетельствует о серьезном подходе местных властей к соблюдению земельного законодательства и охране земельных ресурсов.

«Задача муниципального земельного контроля это в первую очередь выявление не рационально и не эффективно используемых земель, также задачами муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель», — прокомментировал глава округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.