Земельный участок передали для реконструкции Клинской спортивной школы

Дирекция заказчика капитального строительства согласовала предоставление земельного участка для комплексной реконструкции Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени М.Ф. Трефилова, находящейся по адресу улица Чайковского, дом 14, в городе Клин, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Этот проект будет включен в рамки государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Площадь трехэтажного спортивного комплекса составляет около 12 тысяч кв. метров. Эта школа была основана в 1945 году и нуждается в модернизации», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В рамках работ предусмотрен демонтаж нескольких блоков здания, реконструкция бассейна площадью около 540 кв. метров и четырехэтажного административного здания. Также планируется благоустройство прилегающей территории, включая создание парковочных зон на 80 машиномест.

Предполагается, что строительные работы будут завершены к 2025 году.