Земельный участок для строительства здания суда предоставили в Мытищах

Из собственности городского округа Мытищи в областную казну передан земельный участок площадью 0,03 га для строительства нового судебного комплекса, предназначенного для улучшения условий работы городского суда. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Новое здание обеспечит комфортную работу 30 судей общей юрисдикции, а также создаст удобные пространства для участников процессов. Общая площадь строения превысит 8,8 тысячи квадратных метров, включая административные помещения, залы заседаний и комнаты для свидетелей и адвокатов. Особое внимание уделено созданию зоны комфорта для всех участников правовых разбирательств», — рассказал вице-губернатор, курирующий имущественный блок Владимир Локтев.

По словам министра имущественных отношений Тихона Фирсова, участок расположен на улице Бутовского и предоставлен в безвозмездное пользование специализированному государственному учреждению, — Дирекции заказчика капитального строительства, ответственной за организацию работ.

В настоящее время подрядная организация приступила к проектированию, завершить строительство планируется к концу 2028 года.

Строительство финансируется за счет региональных бюджетных средств, общий объем финансирования составляет 2,4 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.