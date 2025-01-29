Земельные участки бесплатно выделят 130 многодетным семьям из Реутова

В городском округе Реутов большое внимание уделяется поддержке многодетных семей. Министерство имущественных отношений Московской области передало в собственность округа два земельных участка общей площадью 19,86 га для предоставления их семьям с тремя и более детьми. Участки расположены в деревнях Митино и Левкино Павлово-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации округа Реутов.

Администрации Реутова предстоит межевание и оформление земли, после чего участки будут распределены между 130 многодетными семьями. Сегодня на учете в городском округе стоит 170 такие семьи, более 60 уже выбрали альтернативу — единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей вместо участка. Возможность замены земельного участка на денежный эквивалент действует с августа прошлого года.

В 2024 году в Московской области бесплатными участками обеспечены 2 236 семей, а за все время работы программы — 37 542 семьи. Передача земли многодетным семьям помогает решать важные социальные задачи и сделать более комфортной жизнь таких семей в подмосковном регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.