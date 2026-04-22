Земельные инспекторы проверили более 3 тысяч участков в Подмосковье

Муниципальные земельные инспекторы с начала 2026 года обследовали 3236 участков в Московской области и выявляют нарушения земельного законодательства. До конца года планируется проверить свыше 153 тысяч территорий, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала года инспекторы проверили 3236 земельных участков — от садовых товариществ и сельхозугодий до территорий, занятых без законных оснований. Работа направлена на пресечение нарушений и повышение эффективности использования земли.

«Это лишь часть масштабной задачи, в рамках которой до конца года планируется проверить более 153 тысяч участков. Цель — пресечь нарушения земельного законодательства. Использование земли не по целевому назначению влечет экономические риски для собственников: возможно повышение налоговой ставки или пересмотр кадастровой стоимости в сторону увеличения. Если участок не используется и владелец не реагирует на предписания, его могут изъять», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что инспекторы направляют собственникам разъяснения и рекомендации с перечнем необходимых действий и сроков устранения нарушений. По словам министра, ведомство делает ставку на превентивные меры и диалог с владельцами.

Больше всего выездных обследований с начала года провели в Солнечногорске — 1008 участков, в Дмитровском округе — 193 и в Волоколамском — 168.

Жителям доступны цифровые сервисы для самостоятельного контроля. Через региональный портал госуслуг можно подать заявку на проверку и получить доступ к приложению «Проверки Подмосковья», а о нарушениях на соседних территориях — сообщить через сервис «Народный инспектор».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.