Земельные инспекторы Подмосковья обследовали 118 тыс участков с января

В Московской области муниципальными земельными инспекторами обследовано уже треть земельных участков от запланированного объема — более 118 тыс. Почти на 72 тыс. участках зафиксированы нарушения земельного законодательства, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«В этом году у нас в планах обследовать 365 тыс. земельных участков, основная задача не только выявить то или иное нарушение, но прежде всего оказать помощь правообладателям устранить их. Так, с начала этого года уже устранено 5,3 тыс. нарушений, среди них преимущественно это самозахват, а также незаконные хостелы, производства, сервисы и пр. Наибольшее количество нарушений, а именно 981, устранено коллегами из Серпухова, в Наро-Фоминске 394 и 379 в Пушкине», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В качестве примера приведено зафиксированное нарушение из Раменского городского округа. На землях сельхозназначения площадью 5,7 га расположена промышленная зона с автосервисом, приемом металлолома, заводом, мини-хостелом, стоят большегрузные машины, бочки с топливом. Большая часть участка забетонирована, нарушен плодородный слой почвы. После осмотра мунземконтроля и составления акта, будет проведена процедура пересмотра кадастровой стоимости и увеличения налоговой ставки.

«Собственник сможет продолжить свою деятельность в первую очередь потому, что жалоб со стороны жителей нет, но для этого необходимо изменить ВРИ земельного участка, чтобы он соответствовал фактическому использованию. В противном случае, по решению суда деятельность будет прекращена», — добавила глава ведомства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.