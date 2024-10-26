Здание школы «Перспектива» в поселке Колычево отремонтируют капитально

«В этой школе училась вся моя семья. Сейчас начался ремонт, и каждое утро автобус отвозит нас в Гимназию № 4, которая находится в Можайске. Для меня и моих друзей это что-то новое и интересное», — комментирует учащийся старших классов Степан Соколовский.

Работы предстоит немало: общая площадь здания — 1 568 квадратных метров. Кроме того, благоустройство ждет прилегающую территорию. На данный момент подрядчик вышел на площадку и проводит оценку состояния здания. Сами работы проведут за счет средств бюджета Московской области в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«В настоящее время в здании идет частичный демонтаж для выполнения обследования несущих конструкций, перегородок и прочего. По результатам обследования специалисты выдают заключение на предмет аварийности здания, и после этого определяются объемы и сроки необходимых работ», -прокомментировал начальник участка Олег Петрович Осипов.

Все ученики школы переведены в другие учебные заведения округа: школьники с 1-го по 4-й класс учатся в здании местного детского сада, а ребята постарше — с 5-го по 9-й класс — посещают корпус Гимназии № 4 на улице Восточной. Для них организован транспорт: работают три школьных автобуса.

Завершить все работы и открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.