Здание бывшей столовой снесли в Люберцах

В городском округе Люберцы снесли здание бывшей столовой по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом № 110, корпус 1. Здание площадью 1654 квадратных метров долгое время не использовалось по назначению, находилось в аварийном состоянии, сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Во время встреч в формате выездной администрации жители неоднократно обращались к главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову с жалобами на частые пожары в бывшей столовой и опасную криминогенную обстановку возле заброшенного здания.

Демонтаж здания начался после того, как в рамках сотрудничества Министерства имущественных отношений Московской области и Министерства обороны Российской Федерации был издан приказ о безвозмездной передаче здания столовой в собственность городского округа Люберцы.

В ближайшее время весь строительный мусор вывезут с территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.