Завод по производству поддонов построят в Ступине

В городском округе Ступино компания «Промтара М4» построит завод по производству деревянных поддонов. Земельный участок предоставлен производителю в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Компания инвестирует порядка 32 млн рублей в проект, будет создано более 20 новых рабочих мест для жителей Ступино. Запуск производственных линий запланирован на 3 квартал 2026 года. Предприятие будет ежемесячно выпускать около 4,8 тысячи поддонов. К 2028 году планируется увеличить этот показатель до 9,6 тысячи поддонов в месяц», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Деревянные поддоны необходимы для перевозки и хранения различных товаров. Эта простая, но практичная упаковка обеспечивает устойчивость груза и защищает его от повреждений. Поддоны легко перемещаются погрузчиками и размещаются на транспорте и складах. Применение такой тары оптимизирует погрузочно-разгрузочные процессы, что позволяет производителям и поставщикам экономить средства.

«Площадь предоставленного участка для реализации заявленного инвестпроекта составляет почти 4 гектара. Напомню, программа импортозамещения продлена до конца этого года, заинтересованность у инвесторов есть, есть и земля для самых разных проектов, нацеленных на продвижение именно российского продукта», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Предприятия, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, могут воспользоваться поддержкой региона. Так, в рамках программы «Земля за 1 рубль» бизнес может получить в аренду земельные участки по ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют в течение трех лет. В случае успешного запуска предприятия инвестор получает возможность выкупить участок «под заводом» всего за 15% от его кадастровой стоимости.

Подобрать участок для размещения бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Здесь же можно подать заявку на его получение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе планируется расширить возможности промышленной ипотеки.

«Сейчас вместе с Минпромторгом мы прорабатываем этот вопрос. Скоро кредит можно будет получить на строительство, модернизацию и реконструкцию цехов», — отметил глава области.