Завод биоразлагаемой посуды в Кашире построят к лету 2026 года

Строительство завода по производству биоразлагаемой посуды из целлюлозы в особой экономической зоне «Кашира» завершат во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Завод будет выпускать одноразовую биоразлагаемую посуду из целлюлозного сырья для предприятий общественного питания и сервисов доставки. Здание площадью 6,5 тысячи квадратных метров включает производственную и административно-бытовую зоны. Для приема сырья предусмотрены северные ворота, а для отгрузки готовой продукции — южные ворота с рампой и навесами.

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет контроль за ходом строительства. Инспекторы ведомства проверили объект и сообщили, что готовность составляет 72%. В настоящее время ведется монтаж инженерных систем и благоустройство территории. Завершить строительство планируется во втором квартале 2026 года.

Застройщиком выступает компания «Грейтбилд». Завод возводят на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кашира», где действуют налоговые льготы и упрощенные административные процедуры для инвесторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.