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Завершено строительство нового стадиона при образовательном комплексе в ЖК «Красногорский»

В поселке Нахабино идет активное строительство современного образовательного комплекса, который включает в себя школу на 900 мест и детский сад на 150 малышей. Строители уже завершили возведение спортивного стадиона на территории комплекса, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

«Наряду с образовательным пространством, большое значение придаем развитию спортивного ядра, основа которого, благодаря своевременным решениям подрядчика, была заложена с наступлением холодов», — рассказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

На строительной площадке трудятся более 120 рабочих и задействовано 5 единиц техники. В настоящее время завершаются фасадные работы, остекление витражей, монтаж инженерных сетей, отделка помещений и благоустройство территории. Общая строительная готовность комплекса составляет 77,8%.

Здание образовательного комплекса имеет 4 этажа и общую площадь более 16,1 тысяч квадратных метров. Оно состоит из двух блоков: дошкольного и школьного. В дошкольном блоке предусмотрены групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы. В школьном блоке находятся учебные классы, лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр и столовая. Сдача образовательного комплекса запланирована на начало августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.