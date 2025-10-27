Завершен капремонт общеобразовательной школы в поселке Снегири в Истре

В Истре провели капремонт общеобразовательной школы в поселке Снегири. Здание школы площадью более 2,8 тыс. кв. м было построено в 1962 году, и впервые за всю свою историю было полностью обновлено, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе капремонта заменены все инженерные сети, сантехника и электропроводка, которая находилась в аварийном состоянии. По современным стандартам обновлен пищеблок с заменой всего оборудования. Модернизированы учебные классы и рекреации, а за счет перепланировки внутренних помещений в школе были обустроены 2 дополнительных класса. В здании также утеплили фасад и обновили кровлю, провели благоустройство пришкольной территории.

Сегодня школа в поселке Снегири стала образовательным пространством нового формата, где созданы все условия для обучения и всестороннего развития детей. Вместе с ремонтом здания в учреждении заменили мебель и закупили оборудование, а также установили мультимедийные мобильные доски, которые позволяют более широко использовать цифровые технологии в обучении.

На данный момент в школе обучаются 540 ребят. Ежегодно ученики показывают высокие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников, становятся победителями регионального этапа и призерами всероссийского. По итогам прошлого учебного года школа выпустила 3-х золотых и 2-х серебряных медалистов, а театральная студия стала победителем в региональном конкурсе.

Новые условия будут способствовать повышению качества образования и открытию новых горизонтов для каждого ученика.

С 2020 года при поддержке Губернатора Андрея Воробьева на территории муниципального округа Истра капитально обновлены уже 7 образовательных учреждений, из которых 2 в текущем году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.