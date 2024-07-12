Завершается строительство современной школы на 1,1 тыс мест в Мытищах

«На площадке 140 рабочих и 5 единиц техники. Ведется монтаж потолков, устройство инженерных сетей, электромонтажные работы, монтаж силовых электрических систем, укладка плитки, отделка внутренних помещений. На прилегающей территории продолжается устройство проездов и тротуаров, детских игровых и спортивных площадок», — уточняется в сообщении.

В четырехэтажном здании площадью более 20 тыс. кв. метров разместятся блоки начальной школы на 400 мест, а также основной и старшей — на 700 учеников. Также в учреждении оборудуют просторные классы и рекреации, блок специальных учебных кабинетов естественно-научного цикла с лабораториями, информатики и иностранного языка, мастерские для трудового обучения, два блока многофункциональных спортивных залов с раздевалками и душевыми.

Также там будут актовый зал с эстрадой и сценическими помещениями, библиотека с медиатекой и ИТ-зоной, столовая с пищеблоком полного цикла, административные кабинеты и вспомогательные помещения. На прилегающей территории оборудуют стадион с беговыми дорожками, установят детские игровые и спортивные площадки.

Планируется создать зоны отдыха, а также места для общешкольных мероприятий.

Завершить работы должны в августе 2024 года.

Нацпроект «Образование» призван создать условия, чтобы у всех детей и подростков России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.