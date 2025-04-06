Завершается строительство офисно-делового центра в Дмитровском районе

сегодня в 11:05

В Северном административном округе Москвы, в Дмитровском районе, подходит к концу возведение трех зданий офисно-делового центра. В настоящее время ведутся работы по облагораживанию прилегающей территории. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Комплекс расположен на улице Лобненской, участок 19А, и включает три корпуса высотой от 11 до 14 этажей.

«Общая площадь трех корпусов составляет более 37 тыс. кв. м. На первом этаже первого здания разместится необходимая инфраструктура для сотрудников, на остальных этажах — офисы. Во втором корпусе часть помещений предназначена для временного проживания сотрудников представительств иногородних компаний в Москве. Остальное отведут под офисы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В третьем корпусе запланирован фитнес-клуб. Подземный уровень второго и третьего зданий объединен паркингом на 147 автомобилей

В первом корпусе на первом этаже предусмотрены зоны для йога-студии и салона красоты. Территория вокруг зданий будет благоустроена. Возле второго и третьего корпусов установят декоративные навесы на колоннах, под которыми организуют зоны отдыха со скамейками и цветочными клумбами.

Въезд на территорию делового центра будет осуществляться со стороны улицы Ижорской. Застройщиком проекта выступает ООО «Доходный дом».